Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий "дружити" з США. Передав панд до Вашингтону
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова бути другом і хорошим стратегічним партнером для Сполучених Штатів. За його словами, це принесе користь усьому світу, передає Reuters.
"Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це принесе користь не тільки двом країнам, а й усьому світу", – сказав він.
Сі наголосив, що китайсько-американські відносини є одним з найважливіших у світі, які мають вплив на майбутнє та долю людства.
"Китай завжди керував китайсько-американськими відносинами відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, і завжди вірив, що успіх Китаю та Сполучених Штатів — це можливість один для одного", – підсумував китайський лідер.
15 жовтня стало відомо, що дві велетенські панди з Китаю прибули до Національного зоопарку у Вашингтоні. Протягом майже року зоопарк був без цих чорно-білих ведмедів, які є однією з головних його атракцій, пише Reuters.
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- Візит російського міністра до Китаю відбувся на тлі навчань китайської армії поблизу Тайваню, які США назвали "безвідповідальними". У Китаї ці навчання називають "попередженням" силам, які підтримують незалежність Тайваню.
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