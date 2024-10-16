Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий "дружити" з США. Передав панд до Вашингтону

15 жовтня дві велетенські панди з Китаю прибули до Національного зоопарку у Вашингтоні. Цей жест з боку Пекіна називається "панда-дипломатія"

Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА/ LUDOVIC MARIN)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова бути другом і хорошим стратегічним партнером для Сполучених Штатів. За його словами, це принесе користь усьому світу, передає Reuters.

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"Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це принесе користь не тільки двом країнам, а й усьому світу", – сказав він.

Сі наголосив, що китайсько-американські відносини є одним з найважливіших у світі, які мають вплив на майбутнє та долю людства.

"Китай завжди керував китайсько-американськими відносинами відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, і завжди вірив, що успіх Китаю та Сполучених Штатів — це можливість один для одного", – підсумував китайський лідер.

15 жовтня стало відомо, що дві велетенські панди з Китаю прибули до Національного зоопарку у Вашингтоні. Протягом майже року зоопарк був без цих чорно-білих ведмедів, які є однією з головних його атракцій, пише Reuters.

ДОВІДКА Китай передає панд США в рамках дипломатичної програми "панда-дипломатія". Це символізує дружбу і співпрацю між країнами, сприяє збереженню цього виду, а також підтримує наукові дослідження та програми розмноження панд у неволі. Китай передає панд США в рамках дипломатичної програми "панда-дипломатія". Це символізує дружбу і співпрацю між країнами, сприяє збереженню цього виду, а також підтримує наукові дослідження та програми розмноження панд у неволі.