Си Цзиньпин заявил, что Китай готов "дружить" с США. Передал панд в Вашингтон
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна готова быть другом и хорошим стратегическим партнером для Соединенных Штатов. По его словам, это принесет пользу всему миру, передает Reuters.
"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру", – сказал он.
Си подчеркнул, что китайско-американские отношения –одни из важнейших в мире, оказывающие влияние на будущее и судьбу человечества.
"Китай всегда руководил китайско-американскими отношениями в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и всегда верил, что успех Китая и Соединенных Штатов – это возможность друг для друга", – подытожил китайский лидер.
15 октября стало известно, что две гигантские панды из Китая прибыли в Национальный зоопарк в Вашингтоне. В течение почти года зоопарк был без этих черно-белых медведей, являющихся одной из главных его достопримечательностей, пишет Reuters.
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- Визит российского министра в Китай состоялся на фоне учений китайской армии вблизи Тайваня, которые США назвали "безответственными". В Китае эти учения называют "предупреждением" силам, поддерживающим независимость Тайваня.
- 15 октября заместитель председателя Центрального военного совета Китая генерал Чжан Юся встретился с Белоусовым. Они договорились углублять двусторонние отношения в военной сфере.