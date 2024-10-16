Си Цзиньпин заявил, что Китай готов "дружить" с США. Передал панд в Вашингтон

15 октября две гигантские панды из Китая прибыли в Национальный зоопарк в Вашингтоне. Этот жест со стороны Пекина называется "панда-дипломатия"

Си Цзиньпин (Фото: ЕРА/ LUDOVIC MARIN)

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна готова быть другом и хорошим стратегическим партнером для Соединенных Штатов. По его словам, это принесет пользу всему миру, передает Reuters.

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"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру", – сказал он.

Си подчеркнул, что китайско-американские отношения –одни из важнейших в мире, оказывающие влияние на будущее и судьбу человечества.

"Китай всегда руководил китайско-американскими отношениями в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и всегда верил, что успех Китая и Соединенных Штатов – это возможность друг для друга", – подытожил китайский лидер.

15 октября стало известно, что две гигантские панды из Китая прибыли в Национальный зоопарк в Вашингтоне. В течение почти года зоопарк был без этих черно-белых медведей, являющихся одной из главных его достопримечательностей, пишет Reuters.

СПРАВКА Китай передает панд США в рамках дипломатической программы "Панда-дипломатия". Это символизирует дружбу и сотрудничество между странами, способствует сохранению этого вида, а также поддерживает научные исследования и программы размножения панд в неволе. Китай передает панд США в рамках дипломатической программы "Панда-дипломатия". Это символизирует дружбу и сотрудничество между странами, способствует сохранению этого вида, а также поддерживает научные исследования и программы размножения панд в неволе.