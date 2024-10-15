США назвали учения Китая возле Тайваня "безответственными" и "дестабилизирующими"
В США заявили, что военные учения Китая возле Тайваня – это провокационное поведение. Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что заинтересован в мире и стабильности в этом регионе.
"Мы внимательно следили за учениями Народно-освободительной армии Китая Joint Sword 2024B вокруг Тайваня. Эта военная операция давления является безответственной, непропорциональной и дестабилизирующей", – сказано в заявлении.
В Минобороны США подчеркнули, что выступление с речью президента Тайваня – это давняя традиция. Его речь всегда ориентирована на внутренние дела государства и исторически это никогда не вызывало особой реакции со стороны Китая. Но в этот раз КНР выбрала эту возможность для "провокационных военных действий".
Несмотря на это США уверены в своей сильной позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. В заявлении Пентагона отметили, что весь мир заинтересован в стабильности через Тайваньский пролив и США вместе с союзниками продолжат работать над продвижением плана "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, несмотря на "дестабилизирующее поведение" Китая.
- 7 октября Reuters сообщало, что Китай готовится начать учения возле Тайваня после выступления главы страны.
- Уже 14 октября армия КНР развернула в море авиацию и корабли как "строгое предупреждение".
- Предыдущие учения Китай проводил в мае вскоре после инаугурации Лая Циндэ, они были названы "Joint Sword – 2024А". В США и других странах тогда выразили свою обеспокоенность.