США назвали учения Китая возле Тайваня "безответственными" и "дестабилизирующими"

В США заявили, что следят за военными учениями Китая и хотят стабильности в Тайваньском проливе

Учения Китая возле Тайваня (Фото: EPA)

В США заявили, что военные учения Китая возле Тайваня – это провокационное поведение. Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что заинтересован в мире и стабильности в этом регионе.

"Мы внимательно следили за учениями Народно-освободительной армии Китая Joint Sword 2024B вокруг Тайваня. Эта военная операция давления является безответственной, непропорциональной и дестабилизирующей", – сказано в заявлении.

В Минобороны США подчеркнули, что выступление с речью президента Тайваня – это давняя традиция. Его речь всегда ориентирована на внутренние дела государства и исторически это никогда не вызывало особой реакции со стороны Китая. Но в этот раз КНР выбрала эту возможность для "провокационных военных действий".

Несмотря на это США уверены в своей сильной позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. В заявлении Пентагона отметили, что весь мир заинтересован в стабильности через Тайваньский пролив и США вместе с союзниками продолжат работать над продвижением плана "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, несмотря на "дестабилизирующее поведение" Китая.