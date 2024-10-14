Китай развернул возле Тайваня авиацию и корабли как "строгое предупреждение"

В силах обороны Тайваня заявили, что зафиксировали за сутки приближения к острову 25 летательных аппаратов и семи кораблей армии Китая

Жители Тайваня наблюдают за китайским самолетом (Фото: ЕРА/RITCHIE B. TONGO)

Китайские военные начали новый этап учений у Тайваня, сообщив, что это предупреждение "силам, поддерживающим независимость Тайваня". Об этом пишет Reuters.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Учения, проводимые в Тайваньском проливе и в окрестных регионах, в частности к северу, югу и востоку от острова, не имеют четко определенной даты завершения, что вызвало критику со стороны Тайбэя.

По данным командования китайской армии, маневры под названием "Joint Sword-2024B" служат "предупреждением сепаратистам" и являются необходимой мерой по защите государственного суверенитета и национального единства Китая.

На карте, опубликованной КНР, обозначены девять зон вокруг Тайваня, где проходят учения: несколько на восточном и западном побережьях острова, а также рядом с подконтрольными Тайваню островами у китайского побережья.

Китайские военные корабли и самолеты приближаются к Тайваню с разных сторон, сосредотачиваясь на боевых патрулях и блокировке важных портов. В то же время Тайвань считает эти действия "серьезными провокациями", подрывающими стабильность в регионе. В силах обороны Тайваня заявили, что зафиксировали в сутки приближение к острову 25 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Тайвань, несмотря на политическое и военное давление со стороны Китая, не намерен отступать. Президент Тайваня Лай Цинде неоднократно призывал к диалогу с Пекином, но китайские власти отказываются, продолжая настаивать на своем праве на остров.

17 июля 2024 года Трамп заявил, что Тайвань должен платить за защиту США. Кандидат в президенты отметил, что Америка "ничем не отличается от страховой компании".

19 сентября Financial Times сообщил, что Тайвань боится упустить момент нападения со стороны Китая на фоне постоянных военных учений страны.

1 октября Дональд Трамп заявил, что при его президентстве Китай не нападет на Тайвань. Более того, по его мнению, войн в мире вообще не будет.

Предыдущие учения Китай проводил в мае вскоре после инаугурации Лая Циндэ, они были названы "Joint Sword – 2024А". В США и других странах тогда выразили свою обеспокоенность.