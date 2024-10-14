Китай розгорнув біля Тайваню авіацію та кораблі як "суворе попередження"

У силах оборони Тайваню заявили, що зафіксували за добу наближення до острова 25 літальних апаратів і семи кораблів Народно-визвольної армії Китаю

Жителі Тайваню спостерігають за китайським літаком (Фото: ЕРА/RITCHIE B. TONGO)

Китайські військові розпочали новий етап навчань біля Тайваню, повідомивши, що це є попередженням "силам, що підтримують незалежність Тайваню". Про це пише Reuters.

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Навчання, які проводяться в Тайванській протоці та в навколишніх регіонах, зокрема на північ, південь і схід від острова, не мають чітко визначеної дати завершення, що викликало критику з боку Тайбея.

За даними командування китайської армії, маневри під назвою "Joint Sword-2024B" служать "попередженням сепаратистам" і є необхідним заходом для захисту державного суверенітету та національної єдності Китаю.

На карті, опублікованій КНР, позначено дев'ять зон навколо Тайваню, де проходять навчання: кілька на східному та західному узбережжях острова, а також поруч із підконтрольними Тайваню островами біля китайського узбережжя.

Китайські військові кораблі й літаки наближаються до Тайваню з різних сторін, зосереджуючись на бойових патрулях та блокуванні важливих портів. Водночас Тайвань вважає ці дії "серйозними провокаціями", які підривають стабільність у регіоні. У силах оборони Тайваню заявили, що зафіксували за добу наближення до острова 25 літальних апаратів і семи кораблів Народно-визвольної армії Китаю.

Тайвань, попри політичний і військовий тиск з боку Китаю, не має наміру відступати. Президент Тайваню Лай Цинде неодноразово закликав до діалогу з Пекіном, але китайська влада відмовляється, продовжуючи наполягати на своєму праві на острів.

17 липня 2024 року Трамп заявив, що Тайвань має платити за захист США. Кандидат у президенти зазначив, що Америка "нічим не відрізняється від страхової компанії".

19 вересня Financial Times повідомив, що Тайвань боїться пропустити момент нападу з боку Китаю на тлі постійних військових навчань країни.

1 жовтня Дональд Трамп заявив, що за його президентства Китай не нападе на Тайвань. Щобільше, на його думку, воєн у світі взагалі не буде.

Попередні навчання Китай проводив у травні невдовзі після інавгурації Лая Цінде, вони були названі "Joint Sword – 2024А". У США та інших країнах тоді висловили своє занепокоєння.