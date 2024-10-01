Трамп: Китай не нападе на Тайвань за мого лідерства, але згодом він це зробить

Кандидат у президенти США наголосив, що за його президентства не було б воєн у світі: ані вторгнення РФ в Україну, ані бомбардувань Ірану

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп переконаний, що під час його можливого майбутнього лідерства Китай не наважиться вторгнутися на Тайвань, але не виключає, що Пекін зробить це згодом. Таку думку республіканець висловив в інтерв'ю The Washington Post.

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Журналіст і письменник Марк Тіссен зазначив, що хотів би дізнатися "миротворчу політику" Трампа на випадок, якщо він виграє президентські вибори у листопаді.

Він нагадав заяви лідера республіканців про те, що якби той зараз очолював Сполучені Штати, Росія б не розпочала повномасштабну війну проти України, а Іран утримався б від нападу на Ізраїль.

"Правильно", – сказав Трамп, через що Тіссен поцікавився долею ймовірного військового протистояння Китаю з Тайванем: "Чи нападе він?".

"Ні, поки я президент. Але згодом вони це зроблять", – сказав Трамп. Він наголосив, що хоче, щоб тайванська влада використала наступні чотири роки для збільшення своїх інвестицій в оборону. За його словами, зараз Тайбей витрачає 2,6% свого валового внутрішнього продукту на оборону, "а мають витрачати 10%".

17 липня 2024 року Трамп заявив, що Тайвань має платити за захист США. Кандидат у президенти зазначив, що Америка "нічим не відрізняється від страхової компанії".

19 вересня Financial Times заявило, що Тайвань стурбований високою військовою активністю Китаю. Країна боїться пропустити момент нападу.

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