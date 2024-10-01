"Він мені подобається". Трамп відкинув заяви про своє "негативне ставлення" до Зеленського
Кандидат у лідери США від республіканців Дональд Трамп в інтерв'ю газеті The Washington Post заявив, що йому "подобається" президент Володимир Зеленський, відкинувши припущення про його "негативне ставлення" до українського президента.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Американський журналіст і письменник Марк Тіссен у розмові з Трампом зазначив, що "деякі представники правих сил, які виступають проти України", вважають, що лідер республіканців поділяє їхнє негативне ставлення до Зеленського.
На це Трамп сказав, що український президент йому подобається.
"Він мені подобається. Тому що під час інсценування імпічменту він міг би сказати, що не знав, що розмова записувалася. Але замість того, щоб випинати свою перевагу й говорити: "Так, я відчував загрозу", – він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого"", – заявив політик.
Журналіст також згадав заяви Трампа про те, що він постачатиме Україні більше зброї, якщо диктатор Володимир Путін не піде на мирну угоду.
"Я сказав це, і ніхто цього не підхопив. Вони цього не роблять, тому що це має великий сенс", – констатував кандидат у президенти Сполучених Штатів.
- 27 вересня 2024 року у Зеленського була зустріч із Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку. Той заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру" для України.
- Трамп після зустрічі пообіцяв приїхати до "прекрасної України".
Читайте також: Сенатор США Рубіо вважає, що Трамп хоче посилити позиції України в мирних переговорах