"Він мені подобається". Трамп відкинув заяви про своє "негативне ставлення" до Зеленського

Республіканець Дональд Трамп знову згадав телефонну розмову з українським президентом у липні 2019 року

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Кандидат у лідери США від республіканців Дональд Трамп в інтерв'ю газеті The Washington Post заявив, що йому "подобається" президент Володимир Зеленський, відкинувши припущення про його "негативне ставлення" до українського президента.

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Американський журналіст і письменник Марк Тіссен у розмові з Трампом зазначив, що "деякі представники правих сил, які виступають проти України", вважають, що лідер республіканців поділяє їхнє негативне ставлення до Зеленського.

На це Трамп сказав, що український президент йому подобається.

"Він мені подобається. Тому що під час інсценування імпічменту він міг би сказати, що не знав, що розмова записувалася. Але замість того, щоб випинати свою перевагу й говорити: "Так, я відчував загрозу", – він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого"", – заявив політик.

ДОВІДКА У липні 2019 року Трамп провів телефонну розмову з Зеленським, під час якої попросив українського президента розслідувати дії У липні 2019 року Трамп провів телефонну розмову з Зеленським, під час якої попросив українського президента розслідувати дії Джо Байдена та його сина Гантера, який входив до ради директорів української газової компанії Burisma. Це стало підставою для першого імпічменту Трампа, оскільки його звинуватили в тиску на Україну з метою отримання політичної вигоди. Стверджувалося, що Трамп навіть затримував військову допомогу Україні, щоб змусити Зеленського розпочати розслідування. У грудні 2019 року Палата представників США проголосувала за імпічмент, але Сенат виправдав Трампа у січні 2020 року. Цей епізод Трамп часто згадує в інтерв'ю та публічних комунікаціях.

Журналіст також згадав заяви Трампа про те, що він постачатиме Україні більше зброї, якщо диктатор Володимир Путін не піде на мирну угоду.

"Я сказав це, і ніхто цього не підхопив. Вони цього не роблять, тому що це має великий сенс", – констатував кандидат у президенти Сполучених Штатів.

27 вересня 2024 року у Зеленського була зустріч із Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку. Той заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру" для України.

Трамп після зустрічі пообіцяв приїхати до "прекрасної України".

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