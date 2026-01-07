У Трампа заявили, що екіпаж тіньового танкера під прапором РФ теж підпадає під переслідування

Лівітт заявила, що за потреби членів екіпажу Bella 1 доставлять до США

Керолайн Лівітт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Члени екіпажу захопленого США підсанкційного танкера Bella 1 (Marinera), що йшов під прапором Росії, також підпадають під судове переслідування. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресконференції.

"Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки у співпраці з Міністерством війни оголосили сьогодні вранці про захоплення судна за порушення санкцій США. [...] Ця адміністрація має намір повністю застосовувати санкційну політику Сполучених Штатів", – зауважила чиновниця.

Вона розповіла, що судно було арештовано на підставі ордера федерального суду США, додавши, що корабель належав до тіньового флоту Венесуели, і транспортував підсанкційну нафту. За словами Лівітт, США під керівництвом Дональда Трампа "не збираються терпіти цього".

Чиновниця зазначила, що екіпаж корабля також "підпадає під [судове] переслідування за будь-яке відповідне порушення" американського законодавства – й за потреби членів команди доставлять до США.