У Трампа заявили, що екіпаж тіньового танкера під прапором РФ теж підпадає під переслідування
Члени екіпажу захопленого США підсанкційного танкера Bella 1 (Marinera), що йшов під прапором Росії, також підпадають під судове переслідування. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресконференції.
"Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки у співпраці з Міністерством війни оголосили сьогодні вранці про захоплення судна за порушення санкцій США. [...] Ця адміністрація має намір повністю застосовувати санкційну політику Сполучених Штатів", – зауважила чиновниця.
Вона розповіла, що судно було арештовано на підставі ордера федерального суду США, додавши, що корабель належав до тіньового флоту Венесуели, і транспортував підсанкційну нафту. За словами Лівітт, США під керівництвом Дональда Трампа "не збираються терпіти цього".
Чиновниця зазначила, що екіпаж корабля також "підпадає під [судове] переслідування за будь-яке відповідне порушення" американського законодавства – й за потреби членів команди доставлять до США.
- 7 січня армія США захопила танкер Bella 1 під російським прапором. Поруч були військові судна Кремля, зокрема підводний човен. Також американці взяли під контроль й інший тіньовий танкер – Sophia.
- Глава Міноборони Британії заявив, що королівство допомогло США в операції із захоплення Bella 1.
