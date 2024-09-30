Сенатор США Рубіо вважає, що Трамп хоче посилити позиції України в мирних переговорах

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо, який відіграє важливу роль у сенатському Комітеті розвідки, вважає, що кандидат у президенти США Дональд Трамп прагне зміцнити позиції України в майбутніх мирних переговорах. Про це він заявив у інтерв'ю NBC News.

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"Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що шлях для України до закінчення цього – це врегулювання через перемовини. Я хочу, ми хочемо, і я хочу вірити, що Дональд Трамп хоче, аби Україна мала більше важелів у цих перемовинах", – сказав він.

Він також зазначив, що адміністрація чинного президента Джо Байдена, представника Демократичної партії, також вважає, що російсько-українська війна врешті-решт має закінчитися переговорами.

"Ми сподіваємось, що коли прийде час, українська сторона матиме більше впливу, ніж російська", – підсумував Рубіо.

27 вересня у Зеленського була зустріч із Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку. Той заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру" для України.

Трамп після зустрічі пообіцяв приїхати до "прекрасної України".

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