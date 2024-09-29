Зеленський: Отримав від Трампа пряму інформацію, що він підтримуватиме Україну

Володимир Зеленський зазначив, що розповів Дональду Трампу "багато деталей, які йому було дуже цікаво почути напряму"

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональдом Трампом отримав "пряму інформацію", що він буде підтримувати Україну у разі перемоги. Про це стало відомо з інтерв’ю глави держави телеканалу Fox News.

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"Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом. Але я отримав від Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну", – сказав він.

Зеленський зазначив, що зі свого боку розповів Трампу "багато деталей, які йому було дуже цікаво почути напряму". На запитання про те, чи запитував його про щось Трамп, Зеленський сказав: "Так, звісно, багато".

Зокрема, за словами президента, кандидата від республіканців цікавила ситуація на полі бою, бачення української сторони щодо підтримки з боку Вашингтона та причини повномасштабного вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну.

27 вересня у Зеленського була зустріч із Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку. Той заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру".

Трамп після зустрічі пообіцяв приїхати до "прекрасної України".

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