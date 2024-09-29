Зеленский: Получил от Трампа прямую информацию, что он будет поддерживать Украину

Владимир Зеленский отметил, что рассказал Дональду Трампу "многие детали, которые ему было очень интересно услышать напрямую"

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональдом Трампом получил "прямую информацию", что он будет поддерживать Украину в случае победы. Об этом стало известно из интервью главы государства телеканалу Fox News.

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"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом. Но я получил от Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", – сказал он.

Зеленский отметил, что со своей стороны рассказал Трампу "многие детали, которые ему было очень интересно услышать напрямую". На вопрос о том, спрашивал ли его о чем-нибудь Трамп, Зеленский сказал: "Да, конечно, много".

В частности, по словам президента, кандидата от республиканцев интересовала ситуация на поле боя, видение украинской стороны поддержки со стороны Вашингтона и причины полномасштабного вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину.

27 сентября у Зеленского была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Тот заявил, что он и украинский президент одинаково хотят "справедливого мира".

Трамп после встречи пообещал приехать в "прекрасную Украину".

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