Сенатор США Рубио считает, что Трамп хочет усилить позиции Украины в мирных переговорах

Марко Рубио (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, играющий важную роль в сенатском Комитете разведки, считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп стремится укрепить позиции Украины в будущих мирных переговорах. Об этом он заявил в интервью NBC News.

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"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что путь для Украины к окончанию этого – это урегулирование через переговоры. Я хочу, мы хотим, и я хочу верить, что Дональд Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах", – сказал он.

Он также отметил, что администрация действующего президента Джо Байдена, представителя Демократической партии, также считает, что российско-украинская война в конце концов должна закончиться переговорами.

"Мы надеемся, что когда придет время, украинская сторона будет иметь большее влияние, чем российская", – подытожил Рубио.

27 сентября у Зеленского была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Тот заявил, что он и украинский президент одинаково хотят "справедливого мира" для Украины.

Трамп после встречи пообещал приехать в "прекрасную Украину".

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