"Он мне нравится". Трамп отверг заявления о своем "негативном отношении" к Зеленскому

Республиканец Дональд Трамп снова вспомнил телефонный разговор с украинским президентом в июле 2019 года

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Кандидат в лидеры США от республиканцев Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post заявил, что ему "нравится" президент Владимир Зеленский, отвергнув предположения о его "негативном отношении" к украинскому президенту.

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Американский журналист и писатель Марк Тиссен в беседе с Трампом отметил, что "некоторые представители правых сил, выступающих против Украины", считают, что лидер республиканцев разделяет их негативное отношение к Зеленскому.

На это Трамп сказал, что украинский президент ему нравится.

"Он мне нравится. Потому что во время инсценировки импичмента он мог бы сказать, что не знал, что разговор записывался. Но вместо того, чтобы выпячивать свое преимущество и говорить: "Да, я чувствовал угрозу", – он сказал: "Он не сделал абсолютно ничего плохого"", – заявил политик.

СПРАВКА В июле 2019 года Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого попросил украинского президента расследовать действия В июле 2019 года Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого попросил украинского президента расследовать действия Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Это стало основанием для первого импичмента Трампа, поскольку его обвинили в давлении на Украину с целью получения политической выгоды. Утверждалось, что Трамп даже задерживал военную помощь Украине, чтобы заставить Зеленского начать расследование. В декабре 2019 года Палата представителей США проголосовала за импичмент, но Сенат оправдал Трампа в январе 2020 года. Этот эпизод Трамп часто упоминает в интервью и публичных коммуникациях.

Журналист также упомянул заявления Трампа о том, что он будет поставлять Украине больше оружия, если диктатор Владимир Путин не пойдет на мирное соглашение.

"Я сказал это, и никто этого не подхватил. Они этого не делают, потому что это имеет большой смысл", – констатировал кандидат в президенты Соединенных Штатов.

27 сентября 2024 года у Зеленского была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Тот заявил, что он и украинский президент все равно хотят "справедливого мира" для Украины.

Трамп после встречи пообещал приехать в "прекрасную Украину".

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