Трамп: Китай не нападет на Тайвань во время моего лидерства, но со временем он это сделает

Кандидат в президенты США подчеркнул, что при его президентстве не было бы войн в мире: ни вторжение РФ в Украину, ни бомбардировок Ирана

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп убежден, что во время его возможного будущего лидерства Китай не отважится вторгнуться на Тайвань, но не исключает, что Пекин сделает это позже. Такое мнение республиканец высказал в интервью The Washington Post.

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Журналист и писатель Марк Тиссен отметил, что хотел бы узнать "миротворческую политику" Трампа на случай, если он выиграет президентские выборы в ноябре.

Он напомнил заявления лидера республиканцев о том, что если бы тот сейчас возглавлял Соединенные Штаты, Россия не начала бы полномасштабную войну против Украины, а Иран воздержался бы от нападения на Израиль.

"Правильно", – сказал Трамп, из-за чего Тиссен поинтересовался судьбой вероятного военного противостояния Китая с Тайванем: "Нападет ли он?".

"Нет, пока я президент. Но впоследствии они это сделают", – сказал Трамп. Он подчеркнул, что хочет, чтобы тайваньские власти использовали следующие четыре года для увеличения своих инвестиций в оборону. По его словам, сейчас Тайбэй тратит 2,6% своего валового внутреннего продукта на оборону, "а должны тратить 10%".

17 июля 2024 года Трамп заявил, что Тайвань должен платить за защиту США. Кандидат в президенты отметил, что Америка "ничем не отличается от страховой компании".

19 сентября Financial Times заявило, что Тайвань обеспокоен высокой военной активностью Китая. Страна боится упустить момент нападения.

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