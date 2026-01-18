"Ложный выбор". Бессента спросили, что важнее для нацбезопасности США – НАТО или Гренландия

Министр финансов заверил, что США останутся частью Альянса на фоне заявлений Дональда Трампа по Гренландии

Скотт Бессент (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент не смог ответить, что важнее для национальной безопасности США – членство в НАТО или владение Гренландией. Его мнения спросили в интервью каналу NBC News.

Гренландия является частью Дании, союзника НАТО, и некоторые демократы предупреждали, что любые действия США против арктического острова разрушат Альянс.

На вопрос, что важнее для национальной безопасности США – Гренландия или НАТО, Бессент назвал это "ложным выбором". Позже он подтвердил, что "конечно мы останемся частью НАТО".

Бессента также спросили, чем аннексия Гренландии США будет отличаться от оккупации Крыма Россией.

"Я считаю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов", – ответил он.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что Штаты нуждаются в полном контроле над Гренландией в целях национальной безопасности. Его угрозы были решительно отвергнуты Гренландией, Данией и другими европейскими союзниками.