"Хибний вибір". Бессента запитали, що важливіше для нацбезпеки Штатів – НАТО чи Гренландія

Скотт Бессент (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент не зміг відповісти, що важливіше для національної безпеки США – членство в НАТО чи володіння Гренландією. Його думки запитали в інтерв’ю каналу NBC News.

Гренландія є частиною Данії, союзника НАТО, і деякі демократи попереджали, що будь-які дії США проти арктичного острова зруйнують Альянс.

На запитання, що важливіше для національної безпеки США – Гренландія чи НАТО, Бессент назвав це "хибним вибором". Пізніше він підтвердив, що "звичайно ми залишимося частиною НАТО".

Бессента також запитали, чим анексія Гренландії США відрізнятиметься від окупації Криму Росією.

"Я вважаю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів", – відповів він.

Президент США Дональд Трамп стверджував, що Штати потребують повного контролю над Гренландією з метою національної безпеки. Його погрози були рішуче відкинуті Гренландією, Данією та іншими європейськими союзниками.