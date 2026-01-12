"Катастрофічна помилка". Деякі нардепи виступають проти заміни Шмигаля на Федорова

Інтриги щодо голосування Ради за нові рокірування в уряді немає, втім не всі підтримують відставку Шмигаля з посади глави Міноборони

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Цього тижня Верховна Рада може проголосувати за кадрові перестановки в Кабміні, зокрема за відставку міністра оборони Дениса Шмигаля і призначення на цю посаду нинішнього першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Ймовірно, така ініціатива президента Володимира Зеленського буде підтримана, проте деякі парламентарі заявили LIGA.net, що вважають її помилковою.

Лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія дав зрозуміти, що депутати президентської більшості проголосують за пропозицію глави держави: "Призначати та звільняти міністра оборони – це повноваження президента України. Зрозуміло, що фракція підтримує свого президента".

Втім, не всі у парламенті підтримують таку кадрову перестановку – деякі вважають, що замінювати Шмигаля на посаді очільника МО ще зарано.

Співрозмовники LIGA.net називають Шмигаля системною та професійною людиною.

"Це не можна порівнювати з попереднім міністром оборони [Рустемом Умєровим]. Робота ведеться системно й стратегічно, на всіх напрямках – і на це приємно дивитися", – сказав нардеп від Голосу, представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Голова цього комітету Олександр Завітневич підтвердив, що завдяки сильній менеджерській позиції Шмигаля у ключовому для оборони відомстві вдалось підняти багато напрямків.

Нардеп від Слуги народу Федір Веніславський, який також працює в оборонному комітеті, наголосив, що Шмигаль орієнтується "практично в усьому" – від озброєння і його зразків до оборонних закупівель.

Ще одна представниця комітету від Голосу Соломія Бобровська заявила, що Шмигаль лише почав вибудовувати систему – від закупівель і рекрутингових центрів до кадрових рішень і військово-квартирної повинності.

Зміну чинного міністра оборони вона називає "катастрофічною помилкою". Каже, що "зараз не час" і що заміна блоку спецслужб та МО у нинішньому форматі "виглядає дивно".

"Ми не чіпаємо ЗСУ, де суміш авторитаризму і вседозволеності, зате втручаємося в органи, які тільки почали нормально працювати або ефективно відносно працюють", – заявила вона.