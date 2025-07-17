Новим міністром оборони став Шмигаль
Верховна Рада призначила колишнього прем'єра Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Про це стало відомо з трансляції нардепа від Голосу Ярослава Железняка.
За призначення проголосували 267 нардепів. Троє обранців проголосували проти, 10 утримались, ще 25 не голосували. Фракція влади Слуга народу дала 200 голосів, 15 – група Довіра, по 11 – Батьківщина і Платформа за життя і мир, 10 – За майбутнє, 9 – Відновлення України, один – Голос. Платформа і Відновлення переважно складаються з колишніх членів забороненої проросійської ОПЗЖ.
З-поміж фракцій проти призначення виступили по одному обранцю від СН та Євросолідарності.
Напередодні, 16 липня, президент Володимир Зеленський повідомив, що в оновленому уряді через Міноборони управлятимуться й стратегічні галузі промисловості. Натомість нинішній глава Мінстратегпрому Герман Сметанін повернеться на свою попередню посаду й знову очолить Укроборонпром.
Завданням для оновленого МО президент називав збільшення українського виробництва озброєнь.
Окрім призначення Шмигаля, парламент повторно затвердив на посаді міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Шмигаль обіймав прем'єрську посаду з березня 2020 року – найдовше за всю історію.
Раніше, вдень 17 липня, парламент призначив новою прем'єркою Юлію Свириденко, колишню першу віцепрем'єрку, міністерку економіки. Це друга жінка прем'єр-міністр в історії України.
Окрім цього, Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду за поданням Свириденко: сім з 13 посадовців зберегли свої посади.
- П'ятеро співбесідників LIGA.net з різних структур Сил безпеки та оборони заявляли, що Шмигалю буде найлегше розібратися у роботі МО. Водночас. як зазначав глава громадської антикорупційної ради при Міноборони Гудименко, якщо посадовець не поставить собі за мету змінити відомство, то проблеми лише погіршаться.
- Ексзаступник колишнього глави Міноборони Умєрова заявив LIGA.net, що надмірно централізована бюрократія у відомстві гальмувала ухвалення багатьох, навіть елементарних рішень, оскільки керівник МО нібито уникав залучення до буденної роботи.
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