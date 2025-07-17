Новим міністром оборони став Шмигаль

Денис Шмигаль (Фото: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EPA)

Верховна Рада призначила колишнього прем'єра Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Про це стало відомо з трансляції нардепа від Голосу Ярослава Железняка.

За призначення проголосували 267 нардепів. Троє обранців проголосували проти, 10 утримались, ще 25 не голосували. Фракція влади Слуга народу дала 200 голосів, 15 – група Довіра, по 11 – Батьківщина і Платформа за життя і мир, 10 – За майбутнє, 9 – Відновлення України, один – Голос. Платформа і Відновлення переважно складаються з колишніх членів забороненої проросійської ОПЗЖ.

З-поміж фракцій проти призначення виступили по одному обранцю від СН та Євросолідарності.

Напередодні, 16 липня, президент Володимир Зеленський повідомив, що в оновленому уряді через Міноборони управлятимуться й стратегічні галузі промисловості. Натомість нинішній глава Мінстратегпрому Герман Сметанін повернеться на свою попередню посаду й знову очолить Укроборонпром.

Завданням для оновленого МО президент називав збільшення українського виробництва озброєнь.

Окрім призначення Шмигаля, парламент повторно затвердив на посаді міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Міністри оборони та закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням президента, інших членів уряду парламент призначає за поданням прем'єра.



Шмигаль обіймав прем'єрську посаду з березня 2020 року – найдовше за всю історію.

Раніше, вдень 17 липня, парламент призначив новою прем'єркою Юлію Свириденко, колишню першу віцепрем'єрку, міністерку економіки. Це друга жінка прем'єр-міністр в історії України.

Окрім цього, Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду за поданням Свириденко: сім з 13 посадовців зберегли свої посади.