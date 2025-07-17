Рада проголосувала за новий уряд: хто в списку

Нові посади у Кабміні отримали Федоров, Галущенко, Качка, Гринчук, Соболев і Улютін. Частина уряду не оновилась

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду за поданням нової прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Про це стало відомо з трансляції нардепа від Голосу Ярослава Железняка.

Призначення пакета з 13 міністрів підтримали 253 нардепи. Проти виступили 13 обранців, утримались 23, не голосували взагалі 26.

Фракція влади Слуга народу дала 194 голоси "за", два "проти", чотири утримались, не голосували 10. Уряд також підтримали 15 депутатів групи "Довіра", 13 з "За майбутнє" (не голосував один), 10 з "Відновлення України" та 13 з "Платформи за життя і мир" (останні дві – колишня заборонена проросійська ОПЗЖ).

Окрім цього, за новий Кабмін проголосував один депутат від Голосу, решта ж його колег або утримались (семеро), або не голосували (п'ятеро), або висловились проти (один). Євросолідарність дала вісім голосів проти, один обранець не проголосував. У Батьківщині 11 депутатів утримались, троє не голосували.

Тепер в уряді наступна конфігурація (жирним – ті, хто отримав нові або додаткові посади):

→ Михайло Федоров став першим віцепрем'єром і залишився на посту міністра цифрової трансформації;

→ Олексій Кулеба залишився віцепрем'єром – міністром розвитку громад та територій;

→ Тарас Качка став віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

→ Матвій Бідний залишився міністром молоді та спорту;

→ Герман Галущенко очолив Мін'юст (залишив посаду міністра енергетики);

→ Світлана Гринчук очолила Міненерго (перейшла з Мінзахисту довкілля);

→ Наталія Калмикова залишилась міністром у справах ветеранів;

→ Ігор Клименко продовжує працювати міністром внутрішніх справ;

→ Оксен Лісовий лишився главою Міносвіти й науки;

→ Віктор Ляшко залишається міністром охорони здоров'я;

→ Сергій Марченко продовжує працювати міністром фінансів;

→ Олексій Соболев очолив Мінекономіки;

→ Денис Улютін став главою Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності (Мінсоцполітики + ліквідоване Мін'єдності).

Згодом Рада має проголосувати окремо за призначення міністрів оборони та закордонних справ, оскільки їх до парламенту подає президент.