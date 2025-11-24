Після переговорів у Женеві Україна та США виступили зі спільною заявою

За результатами перемовин сторони погодили рамковий договір і домовились про подальшу роботу

Андрій Єрмак та Марко Рубіо на переговорах в Женеві (Фото: Андрій Єрмак / Telegram)

Україна й Сполучені Штати Америки після переговорів у Женеві погодили оновлений рамковий документ щодо мирного плану, остаточні рішення ухвалюватимуть президенти обох держав. Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікував Офіс президента України.

23 листопада 2025 року представники США й України зустрілися в Женеві для обговорення американського "мирного плану". Переговори були "конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру". На думку обох сторін, консультації були "вкрай продуктивними".

"Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир", – йдеться в заяві.

Обидві сторони домовились найближчими днями продовжити роботу над спільними пропозиціями й підтримувати тісний контакт із європейськими партнерами під час процесу.