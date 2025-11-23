Українська делегація розпочала роботу в Женеві щодо мирного плану

Глава ОП провів зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

У неділю, 23 листопада, українська делегація, затверджена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він розповів, що вже провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном й Гюнтером Зауттером.

Далі має відбутися зустріч з американською делегацією.

"Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", – написав Єрмак.

Згодом президент підтвердив, що цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни.

"Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат", – зазначив глава держави.

Він додав, що потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Зеленський чекає підсумків розмов та розраховує, що всі учасники будуть конструктивними.

Агентство Reuters із посиланням на неназваного американського посадовця повідомило, що до Женеви вже прибули державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник США Стів Віткофф.

"Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб скласти угоду, вигідну для них [України]. Нічого не буде досягнуто, поки два президенти не зустрінуться", – сказав чиновник, маючи на увазі лідера Штатів Дональда Трампа та Зеленського.