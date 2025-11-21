Україна, США та Європа домовилися працювати над мирним планом на рівні радників – Зеленський
Україна та США домовилися, що разом з Європою будуть працювати на рівні радників для того, щоб шлях до миру став "дійсно працездатним". Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколом.
Розмова тривала майже годину. За словами президента, вдалося обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни.
"Стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами й партнерами", – сказав він.
Зеленський підкреслив, що Україна завжди поважала і досі поважає прагнення президента США Дональда Трампа "закінчити кровопролиття" і сприймає позитивно кожну реалістичну пропозицію. Під час бесіди сторони також домовилися бути на постійному зв’язку, а команди готові працювати 24/7.
- Увечері 21 листопада президент звернувся до українців і заявив, що Україна не робитиме гучних заяв щодо мирного плану, а буде спокійно працювати зі США й іншим партнерами задля "конструктивного пошуку рішень".
- А Трамп підтвердив, що до 27 листопада Україна має погодитися з планом щодо припинення повномасштабної війни.
