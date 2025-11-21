Україна, США та Європа домовилися працювати над мирним планом на рівні радників – Зеленський

Україна домовилася з союзниками бути на постійному зв’язку, а команди готові працювати 24/7

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна та США домовилися, що разом з Європою будуть працювати на рівні радників для того, щоб шлях до миру став "дійсно працездатним". Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколом.

Розмова тривала майже годину. За словами президента, вдалося обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни.

"Стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами й партнерами", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна завжди поважала і досі поважає прагнення президента США Дональда Трампа "закінчити кровопролиття" і сприймає позитивно кожну реалістичну пропозицію. Під час бесіди сторони також домовилися бути на постійному зв’язку, а команди готові працювати 24/7.