Трамп підтвердив, що до 27 листопада Україна має погодитися з планом щодо припинення війни

Президент США підтвердив дедлайн, про який раніше писало агентство Reuters

Дональд Трамп (Фото: Graig Hudson/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що Україна має погодитися з планом щодо припинення війни до наступного четверга. Про це американський президент розповів в радіоефірі Fox News, передає канал CNN.

Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила крайній термін наступного четверга для згоди України з планом Білого дому із 28 пунктів щодо припинення війни.

"У мене було багато термінів, але якщо все йде добре, терміни зазвичай продовжуються. Але четвер – це останній", – сказав американський президент.

Раніше агентство Reuters із посиланням на анонімних співрозмовників писало, що Штати пригрозили припинити допомогу Україні, щоб змусити її погодитися на рамкову мирну угоду, укладену за посередництва Вашингтона. США хочуть, щоб її підписали до 27 листопада.

Газета The Washington Post із посиланням на п’ятьох неназваних співрозмовників також писала, що Білий дім тисне на Україну, щоб вона підписала його нову мирну пропозицію до Дня подяки [27 листопада], інакше втратить підтримку США у війні.

Хоча Трамп скоротив пряму допомогу Україні, США продають зброю через європейських партнерів і продовжують ділитися розвідувальними даними, які мають вирішальне значення для виживання на полі бою, йдеться в матеріалі.

20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий план з 28 пунктів завершення війни Росії проти України. Він передбачає відмову України від Донбасу і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ до 600 000 й інші поступки переважно з боку Києва. Усі 28 пунктів плану – тут.

20 листопада ОП повідомив, що Зеленський отримав від США проєкт плану. Президент заявив, що найближчими днями опрацьовуватиме план.