Трамп подтвердил, что до 27 ноября Украина должна согласиться с планом по прекращению войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что Украина должна согласиться с планом по прекращению войны до следующего четверга. Об этом американский президент рассказал в радиоэфире Fox News, передает канал CNN.

Трамп подтвердил, что его администрация установила крайний срок в следующий четверг для согласия Украины с планом Белого дома из 28 пунктов по прекращению войны.

"У меня было много сроков, но если все идет хорошо, сроки обычно продлеваются. Но четверг – это последний", – сказал американский президент.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимных собеседников писало, что Штаты пригрозили прекратить помощь Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамочное мирное соглашение, заключенное при посредничестве Вашингтона. США хотят, чтобы его подписали до 27 ноября.

Газета The Washington Post со ссылкой на пятерых неназванных собеседников также писала, что Белый дом давит на Украину, чтобы она подписала его новое мирное предложение ко Дню благодарения [27 ноября], иначе потеряет поддержку США в войне.

Хотя Трамп сократил прямую помощь Украине, США продают оружие через европейских партнеров и продолжают делиться разведывательными данными, которые имеют решающее значение для выживания на поле боя, говорится в материале.