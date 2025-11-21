Reuters: США пригрозили Украине прекратить поставки оружия, чтобы заставить заключить соглашение

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Соединенные Штаты пригрозили прекратить помощь Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамочное мирное соглашение, заключенное при посредничестве Вашингтона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Собеседники утверждают, что США пригрозили прекратить поставки оружия и обмен разведывательной информацией.

Они добавили, что Киев находится под большим давлением со стороны Вашингтона, чем во время любых предыдущих мирных переговоров, и что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.

"Они хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина за это заплатила", – сказал один из собеседников.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента, но ответа на момент публикации новости не получила.