Reuters: США пригрозили Украине прекратить поставки оружия, чтобы заставить заключить соглашение
Соединенные Штаты пригрозили прекратить помощь Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамочное мирное соглашение, заключенное при посредничестве Вашингтона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
Собеседники утверждают, что США пригрозили прекратить поставки оружия и обмен разведывательной информацией.
Они добавили, что Киев находится под большим давлением со стороны Вашингтона, чем во время любых предыдущих мирных переговоров, и что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.
"Они хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина за это заплатила", – сказал один из собеседников.
LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента, но ответа на момент публикации новости не получила.
- 20 ноября NBC News сообщил, что Трамп одобрил новый план из 28 пунктов завершения войны России против Украины. Он предусматривает отказ Украины от Донбасса и части вооружения, а также сокращение численности ВСУ до 600 000 и другие уступки преимущественно со стороны Киева.
- Все 28 пунктов плана – здесь.
- 20 ноября ОП сообщил, что Зеленский получил от США проект плана.
