Reuters: США пригрозили Україні припинити постачання зброї, щоб змусити укласти мирну угоду
Сполучені Штати пригрозили припинити допомогу Україні, щоб змусити її погодитися на рамкову мирну угоду, укладену за посередництва Вашингтона. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Співрозмовники стверджують, що США пригрозили припинити постачання зброї й обмін розвідувальною інформацією.
Вони додали, що Київ перебуває під більшим тиском з боку Вашингтона, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів, і що США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.
"Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна за це заплатила", – сказав один зі співрозмовників.
LIGA.net звернулася за коментарем до Офісу президента, але відповіді на момент публікації новини не отримала.
- 20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий план з 28 пунктів завершення війни Росії проти України. Він передбачає відмову України від Донбасу і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ до 600 000 й інші поступки переважно з боку Києва.
- Усі 28 пунктів плану – тут.
- 20 листопада ОП повідомив, що Зеленський отримав від США проєкт плану.
