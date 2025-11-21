Reuters: США пригрозили Україні припинити постачання зброї, щоб змусити укласти мирну угоду
Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Сполучені Штати пригрозили припинити допомогу Україні, щоб змусити її погодитися на рамкову мирну угоду, укладену за посередництва Вашингтона. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Співрозмовники стверджують, що США пригрозили припинити постачання зброї й обмін розвідувальною інформацією.

Вони додали, що Київ перебуває під більшим тиском з боку Вашингтона, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів, і що США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.

"Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна за це заплатила", – сказав один зі співрозмовників.

LIGA.net звернулася за коментарем до Офісу президента, але відповіді на момент публікації новини не отримала.

  • 20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий план з 28 пунктів завершення війни Росії проти України. Він передбачає відмову України від Донбасу і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ до 600 000 й інші поступки переважно з боку Києва.
  • Усі 28 пунктів плану – тут.
  • 20 листопада ОП повідомив, що Зеленський отримав від США проєкт плану.
