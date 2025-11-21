План Трампа передбачає створення демілітаризованої зони та скорочення ЗСУ до 600 000 – Axios
"Мирний план" президента США Дональда Трампа передбачає, окрім передачі Росії Донбасу, створення демілітаризованої зони між РФ та Україною та скорочення кількості військових до 600 000 осіб. Про це повідомило Axios з посиланням на проєкт плану.
"Крім гарантій безпеки, план із 28 пунктів передбачає створення демілітаризованої зони між територією України та контрольованою Росією територією на сході", – йдеться у публікації.
Згідно проєкту плану, Росія отримає під свій контроль увесь Донбас, а лінії контролю в Херсонській і Запорізькій областях залишаться здебільшого замороженими.
Документ також передбачає відсутність на території України військ НАТО. Планом передбачається чисельність Збройних Сил України в розмірі 600 000 військовослужбовців. Це менше, ніж нинішні 800 000 – 850 000, але більше, ніж було у мирний час, коли армія становила близько 250 000. Раніше видання The Economist повідомляло про скорочення ЗСУ на 40% від поточної кількості.
- 20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий 28-пунктний план завершення війни Росії проти України. Він нібито передбачає відмову України від окупованих територій і частини озброєння.
- Того ж дня план отримав Зеленський. Він заявив, що працювати над планом буде не тільки Україна та США, але й партнери.
- 21 листопада Axios повідомило, що план передбачає гарантії безпеки за зразком п'ятої статті НАТО мінімум на 10 років.
