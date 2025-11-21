План Трампа передбачає створення демілітаризованої зони та скорочення ЗСУ до 600 000 – Axios
Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: ЕРА)

"Мирний план" президента США Дональда Трампа передбачає, окрім передачі Росії Донбасу, створення демілітаризованої зони між РФ та Україною та скорочення кількості військових до 600 000 осіб. Про це повідомило Axios з посиланням на проєкт плану.

"Крім гарантій безпеки, план із 28 пунктів передбачає створення демілітаризованої зони між територією України та контрольованою Росією територією на сході", – йдеться у публікації.

Згідно проєкту плану, Росія отримає під свій контроль увесь Донбас, а лінії контролю в Херсонській і Запорізькій областях залишаться здебільшого замороженими.

Документ також передбачає відсутність на території України військ НАТО. Планом передбачається чисельність Збройних Сил України в розмірі 600 000 військовослужбовців. Це менше, ніж нинішні 800 000 – 850 000, але більше, ніж було у мирний час, коли армія становила близько 250 000. Раніше видання The Economist повідомляло про скорочення ЗСУ на 40% від поточної кількості.

  • 20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий 28-пунктний план завершення війни Росії проти України. Він нібито передбачає відмову України від окупованих територій і частини озброєння.
  • Того ж дня план отримав Зеленський. Він заявив, що працювати над планом буде не тільки Україна та США, але й партнери.
  • 21 листопада Axios повідомило, що план передбачає гарантії безпеки за зразком п'ятої статті НАТО мінімум на 10 років.
