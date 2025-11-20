Economist: Новий план США передбачає скорочення чисельності ЗСУ до 40% від поточної

У "мирному" плані, розробленому Віткоффом та Дмитрієвим, є вимога до України оголосити російську мову другою державною

Стів Віткофф (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

"Мирний" план, розроблений спільно Сполученими Штатами та Росією, передбачає скорочення чисельності українських військ до 40% від нинішнього рівня. Про це повідомила газета The Economist із посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з документом.

У матеріалі йдеться, що план, розроблений без відома України спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та посланцем російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим, видається практично вимогою капітуляції.

Співрозмовники, знайомі з документом, стверджують, що у цьому плані враховано багато максималістських вимог, які вже відомі за попередніми російськими пропозиціями, і до них додано ще кілька.

Вони розповіли, що план містить 28 пунктів, зосереджених в основному на обмеженні військової могутності України після закінчення війни.

Документ передбачає скорочення чисельності українських військ до 40% від нинішнього рівня без відповідного скорочення з російського боку. Крім цього, згідно з планом Україна буде зобов'язана поступитися ще більшою територією, окрім земель на сході та півдні, вже окупованих Росією. Києву буде заборонено мати кілька класів озброєнь, включно з системами великої дальності, здатними досягти Москви й Санкт-Петербурга.

Також співрозмовники розповіли, що згідно з планом іноземних військ не буде допущено на українську територію. Літакам, які використовуються іноземними дипломатами, буде заборонено літати в Україну, що ставить під сумнів наміри Росії щодо українського повітряного простору.

Україна також повинна буде оголосити російську мову другою державною, а місцеве відділення Російської православної церкви, заборонене через звинувачення України у використанні її як інструменту кремлівської пропаганди та шпигунства, буде відновлено.

Незрозуміло, наскільки широко ця пропозиція обговорювалася в адміністрації Трампа чи вона була в основному особистою ініціативою Віткоффа. Деякі співрозмовники схиляються до останнього. Державний департамент США відмовився коментувати це.

Також неясно, якою є мета розробки такого плану, окрім бажання поставити президента Володимира Зеленського в незручне становище на тлі корупційного скандалу в енергетиці. Співрозмовники, близькі до адміністрації президента України, побоюються, що обраний час може вказувати на те, що дехто в Штатах хоче використати кризу, щоб підштовхнути Київ до необґрунтованих поступок.