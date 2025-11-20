Economist: Новый план США предусматривает сокращение численности ВСУ до 40% от текущей

В "мирном" плане, разработанном Уиткоффом и Дмитриевым, есть требование к Украине объявить русский язык вторым государственным

Стив Уиткофф (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

"Мирный" план, разработанный совместно Соединенными Штатами и Россией, предусматривает сокращение численности украинских войск до 40% от нынешнего уровня. Об этом сообщила газета The Economist со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с документом.

В материале говорится, что план, разработанный без ведома Украины спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и посланником российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым представляется практически требованием капитуляции.

Собеседники, знакомые с документом, утверждают, что в этом плане учтены многие максималистские требования, которые уже известны по предыдущим российским предложениям, и к ним добавлено еще несколько.

Они рассказали, что план содержит 28 пунктов, сосредоточенных в основном на ограничении военной мощи Украины после окончания войны.

Документ предусматривает сокращение численности украинских войск до 40% от нынешнего уровня без соответствующего сокращения с российской стороны. Кроме этого, согласно плану, Украина будет обязана уступить еще большую территорию, кроме земель на востоке и юге, уже оккупированных Россией. Киеву будет запрещено иметь несколько классов вооружений, включая системы большой дальности, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Также собеседники рассказали, что согласно плану, иностранные войска не будут допущены на украинскую территорию. Самолетам, которые используются иностранными дипломатами, будет запрещено летать в Украину, что ставит под сомнение намерения России относительно украинского воздушного пространства.

Украина также должна будет объявить русский язык вторым государственным, а местное отделение Русской православной церкви, запрещенное из-за обвинений Украины в использовании ее как инструмента кремлевской пропаганды и шпионажа, будет восстановлено.

Непонятно, насколько широко это предложение обсуждалось в администрации Трампа, или оно было в основном личной инициативой Уиткоффа. Некоторые собеседники склоняются к последнему. Государственный департамент США отказался комментировать это.

Также неясно, какова цель разработки такого плана, кроме желания поставить президента Владимира Зеленского в неловкое положение на фоне коррупционного скандала в энергетике. Собеседники, близкие к администрации президента Украины, опасаются, что выбранное время может указывать на то, что кое-кто в Штатах хочет использовать кризис, чтобы подтолкнуть Киев к необоснованным уступкам.