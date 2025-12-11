Зятю Трампа передали украинский ответ на мирный план США – Axios

В украинском ответе Штатам есть идеи по решению проблемных вопросов, в частности, насчет территории и Запорожской АЭС, заявил собеседник медиа

Джаред Кушнер (Фото: EPA)

10 декабря Украина предоставила администрации США свой ответ по каждому пункту на последний проект американского мирного плана. Об этом заявляет медиа Axios со ссылкой на неназванных украинских и американских чиновников.

По словам чиновников, глава украинской делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров прислал ответ Украины Джареду Кушнеру, переговорщику, который является зятем президента США Дональда Трампа.

Украинский чиновник сказал, что ответ включает комментарии и предложения поправок, "чтобы сделать все это осуществимым".

Киев прислал свой ответ США после нескольких дней консультаций с европейскими союзниками, главным образом Великобританией, Францией и Германией.

Чиновник отметил, что в украинском ответе есть новые идеи по решению проблемных вопросов, например, относительно территории и временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Собеседник добавил: ожидается, что высокопоставленные военные чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу 11 декабря, чтобы продолжить обсуждение конкретных частей американского мирного плана.

О том, что Украина передала свой ответ на мирный план, также сообщал информированный собеседник агентства Bloomberg.