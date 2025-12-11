Зятю Трампа передали украинский ответ на мирный план США – Axios
Джаред Кушнер (Фото: EPA)

10 декабря Украина предоставила администрации США свой ответ по каждому пункту на последний проект американского мирного плана. Об этом заявляет медиа Axios со ссылкой на неназванных украинских и американских чиновников.

По словам чиновников, глава украинской делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров прислал ответ Украины Джареду Кушнеру, переговорщику, который является зятем президента США Дональда Трампа.

Читайте также
"Пленки Макрона". Почему Франция предупредила Зеленского, что Трамп может предать Украину

Украинский чиновник сказал, что ответ включает комментарии и предложения поправок, "чтобы сделать все это осуществимым".

Киев прислал свой ответ США после нескольких дней консультаций с европейскими союзниками, главным образом Великобританией, Францией и Германией.

Чиновник отметил, что в украинском ответе есть новые идеи по решению проблемных вопросов, например, относительно территории и временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Собеседник добавил: ожидается, что высокопоставленные военные чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу 11 декабря, чтобы продолжить обсуждение конкретных частей американского мирного плана.

О том, что Украина передала свой ответ на мирный план, также сообщал информированный собеседник агентства Bloomberg.

  • 10 декабря Трамп имел телефонный звонок с президентом Франции Макроном, премьером Великобритании Стармером и канцлером Германии Мерцем. Впоследствии президент США заявил, что они "обсудили Украину в достаточно жестких словах", и сообщил, что европейцы хотели бы провести встречу с участием американцев и Зеленского в ближайшее время.
переговорыджаред кушнермирный планРустем Умеров