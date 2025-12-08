Зеленский о сдаче территорий: Не имеем никакого права, США ищут компромисс

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого юридического или морального права сдачи своих территорий, однако признал, что Соединенные Штаты ищут компромисс по этому вопросу. Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими медиа.

"Или мы рассматриваем вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права, по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно, и морального права также не имеем", – заявил он.

