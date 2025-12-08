Зеленский подвел итоги встречи лидеров в Лондоне

Глава государства назвал темы, которые он обсудил со Стармером, Мерцем и Макроном в столице Британии

Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи в Лондоне (Фото: ADRIAN DENNIS / EPA)

На встрече в Лондоне Украина и партнеры обсудили переговоры с Соединенными Штатами и согласовали общую позицию по ряду вопросов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с руководителями правительств Британии, Киром Стармером, и Германии, Фридрихом Мерцем, а также главой Франции Эмманюэлем Макроном.

"Очень важные вещи на сегодня – это единство между Европой и Украиной, а также единство между Европой, Украиной и Соединенными Штатами. [...] Мы подробно сегодня обсудили нашу совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующие шаги", – написал Зеленский.

Президент добавил, что отдельно они пообщались о дальнейшей оборонной поддержке Украины.

Глава государства поблагодарил лидеров за "готовность быть с нашим народом и помогать на пути к приближению мира".

Другой конкретики он не привел.

"Эта встреча [...] позволила подтвердить нашу неизменную поддержку Украины, а также наше постоянное стремление к прочному и длительному миру в Украине", – написал Елисейский дворец, администрация французского президента.

Там добавили, что встреча стала возможностью подвести итоги переговоров, которые ведутся при посредничестве Америки, а также гарантии безопасности, разработанные, в частности, в рамках "коалиции желающих".

Ранее, во время встречи, Мерц заявил о своем скепсисе в отношении "некоторых деталей в документах, поступающих из США", в то же время добавив, что именно поэтому он и его коллеги собрались в этот день. В то же время Макрон говорил, что у партнеров есть "много козырей".