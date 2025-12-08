Зеленский подвел итоги встречи лидеров в Лондоне
На встрече в Лондоне Украина и партнеры обсудили переговоры с Соединенными Штатами и согласовали общую позицию по ряду вопросов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с руководителями правительств Британии, Киром Стармером, и Германии, Фридрихом Мерцем, а также главой Франции Эмманюэлем Макроном.
"Очень важные вещи на сегодня – это единство между Европой и Украиной, а также единство между Европой, Украиной и Соединенными Штатами. [...] Мы подробно сегодня обсудили нашу совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующие шаги", – написал Зеленский.
Президент добавил, что отдельно они пообщались о дальнейшей оборонной поддержке Украины.
Глава государства поблагодарил лидеров за "готовность быть с нашим народом и помогать на пути к приближению мира".
Другой конкретики он не привел.
"Эта встреча [...] позволила подтвердить нашу неизменную поддержку Украины, а также наше постоянное стремление к прочному и длительному миру в Украине", – написал Елисейский дворец, администрация французского президента.
Там добавили, что встреча стала возможностью подвести итоги переговоров, которые ведутся при посредничестве Америки, а также гарантии безопасности, разработанные, в частности, в рамках "коалиции желающих".
Ранее, во время встречи, Мерц заявил о своем скепсисе в отношении "некоторых деталей в документах, поступающих из США", в то же время добавив, что именно поэтому он и его коллеги собрались в этот день. В то же время Макрон говорил, что у партнеров есть "много козырей".
- Глава США Трамп ранее заявил, что разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с "мирным планом" США.
- Сам же президент Украины сообщал, что ожидает доклад украинской делегации после ее визита в США, в частности относительно того, что РФ сказала американцам во время переговоров в Москве.
Комментарии (0)