Скепсис насчет планов США и "много козырей" у партнеров: что говорят лидеры в Лондоне
Немецкий канцлер Фридрих Мерц рассказал о своем скепсисе относительно определенных положений в документах США насчет завершения войны РФ против Украины, а президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что у партнеров есть "много козырей". Их слова и заявления других лидеров на встрече в Лондоне передают британский телеканал Sky News и вещатель BBC.
Глава правительства ФРГ заявил, что он "скептичен относительно некоторых деталей в документах, поступающих из США", но добавил, что именно поэтому он и его коллеги собрались в этот день.
Мерц заявил, что "это может быть решающий момент для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать поддерживать Украину... судьба этой страны [Украины] является судьбой Европы".
Его британский коллега Кир Стармер отметил, что вопросы, касающиеся Украины, должна решать она, назвав новые переговоры "критическим этапом в продвижении к миру".
Президент Владимир Зеленский добавил: "Очень важными вещами на сегодня являются... единство между Европой, Украиной и США".
Глава государства отметил, что сегодня ему и трем лидерам стран-партнеров нужно принять "важные решения".
Руководитель Франции Макрон заявил: "Мы все поддерживаем Украину и мы все поддерживаем мир".
Политик также отметил, что, по его мнению, у партнеров есть "много козырей".
"Тот факт, что украинцы сопротивляются в этой войне. Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций и санкций США", – объяснил Макрон.
- Во время встречи в Лондоне 8 декабря лидеры будут обсуждать предложение США по урегулированию войны России против Украины.
- Глава США Трамп ранее заявил, что разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с "мирным планом" США.
- Сам же президент Украины сообщал, что ждет доклад украинской делегации после ее визита в США, в частности по поводу того, что РФ сказала американцам во время переговоров в Москве.
Комментарии (0)