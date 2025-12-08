Скепсис щодо планів США та "багато козирів" у партнерів: що кажуть лідери у Лондоні
Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон на зустрічі у Лондоні (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Німецький канцлер Фрідріх Мерц розповів про свій скепсис стосовно певних положень у документах США щодо завершення війни РФ проти України, а президент Франції Емманюель Макрон сказав, що у партнерів є "багато козирів". Їхні слова та заяви інших лідерів на зустрічі у Лондоні передають британський телеканал Sky News та мовник BBC.

Глава уряду ФРН заявив, що він "є скептичним стосовно деяких деталей у документах, що надходять із США", але додав, що саме тому він і його колеги зібрались цього дня.

Читайте також
"Плівки Макрона". Чому Франція попередила Зеленського, що Трамп може зрадити Україну

Мерц заявив, що "це може бути вирішальний момент для всіх нас, тому ми намагаємося і далі підтримувати Україну... доля цієї країни [України] є долею Європи".

Його британський колега Кір Стармер зауважив, що питання, які стосуються України, має вирішувати вона, назвавши нові перемовини "критичним етапом у просуванні до миру".

Президент Володимир Зеленський додав: "Дуже важливими речами на сьогодні є... єдність між Європою, Україною та США".

Глава держави зауважив, що сьогодні йому та трьом лідерам країн-партнерів потрібно ухвалити "важливі рішення".

Керівник Франції Макрон заявив: "Ми всі підтримуємо Україну і ми всі підтримуємо мир".

Політик також зауважив, що, на його думку, у партнерів є "багато козирів".

"Той факт, що українці чинять опір у цій війні. Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США", – пояснив Макрон.

  • Під час зустрічі в Лондоні 8 грудня лідери обговорюватимуть пропозицію США щодо врегулювання війни Росії проти України.
  • Глава США Трамп раніше заявив, що розчарований тим, що Зеленський не ознайомився з "мирним планом" США.
  • Сам же президент України повідомляв, що очікує на доповідь української делегації після її візиту до США, зокрема стосовно того, що РФ сказала американцям під час переговорів у Москві.
Володимир ЗеленськийЕмманюель МакронпереговориФрідріх МерцКір Стармермирний план