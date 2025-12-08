Скепсис щодо планів США та "багато козирів" у партнерів: що кажуть лідери у Лондоні

Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц висловились щодо мирного врегулювання під час своєї зустрічі у столиці Британії

Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон на зустрічі у Лондоні (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Німецький канцлер Фрідріх Мерц розповів про свій скепсис стосовно певних положень у документах США щодо завершення війни РФ проти України, а президент Франції Емманюель Макрон сказав, що у партнерів є "багато козирів". Їхні слова та заяви інших лідерів на зустрічі у Лондоні передають британський телеканал Sky News та мовник BBC.

Глава уряду ФРН заявив, що він "є скептичним стосовно деяких деталей у документах, що надходять із США", але додав, що саме тому він і його колеги зібрались цього дня.

Мерц заявив, що "це може бути вирішальний момент для всіх нас, тому ми намагаємося і далі підтримувати Україну... доля цієї країни [України] є долею Європи".

Його британський колега Кір Стармер зауважив, що питання, які стосуються України, має вирішувати вона, назвавши нові перемовини "критичним етапом у просуванні до миру".

Президент Володимир Зеленський додав: "Дуже важливими речами на сьогодні є... єдність між Європою, Україною та США".

Глава держави зауважив, що сьогодні йому та трьом лідерам країн-партнерів потрібно ухвалити "важливі рішення".

Керівник Франції Макрон заявив: "Ми всі підтримуємо Україну і ми всі підтримуємо мир".

Політик також зауважив, що, на його думку, у партнерів є "багато козирів".

"Той факт, що українці чинять опір у цій війні. Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США", – пояснив Макрон.