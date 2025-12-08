Зеленський: Отримаю доповідь про те, що американцям cказали у Москві
Президент Володимир Зеленський заявив, що отримає від української делегації інформацію про те, що РФ сказала американцям під час зустрічі у Москві. Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

Президент зазначив, що між українською та американською стороною відбулись "предметні розмови" цими днями, й повідомив, що глава делегації і секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров й начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов повертаються до Європи зі США.

"Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі", – повідомив глава держави.

Раніше, 2 грудня, спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер мали майже п'ятигодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Також президент нагадав про переговори 6 грудня за участі нього, Умєрова і Гнатова та Віткоффа і Кушнера, подякувавши США за "готовність працювати разом 24 на 7".

За словами Зеленського, американські представники знають базові позиції України, й ця розмова була "конструктивна, хоч і непроста".

"Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі", – додав глава держави.

Окрім цього, президент навів деталі про нові консультації з європейськими керівниками цього тижня.

"Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім протиповітряна оборона, довгострокове фінансування для України. Звісно, будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах", – заявив він.

Також Зеленський розповів про бесіду з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні ("дуже предметно, і я розраховую, що Італія буде з Україною й надалі на шляху до миру [...] встигли обговорити багато перспектив, багато різних варіантів"), додавши, що перебуває на постійному зв'язку з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Європейською комісією, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та іншими партнерами Києва.

  • 6 грудня Умєров, за результатами нового раунду переговорів, повідомив, що Київ і Вашингтон узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки.
  • Президент Франції Макрон анонсував, що він і Зеленський разом з очільниками урядів Британії та Німеччини зустрінуться 8 грудня, щоб оцінити ситуацію та переговори у межах посередництва США.
  • Після розмови за участі Зеленського, Віткоффа і Кушнера, співпрозмовник Axios заявив, що Москва все ще хоче від Києва здачі українського Донбасу, однак США намагаються розв'язати це питання.
