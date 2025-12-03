США позитивно оцінили переговори з Путіним, запросили українську делегацію до Америки – Сибіга

Глава МЗС повідомив про телефонну розмову Умєрова з Віткоффом після зустрічі американців з російським диктатором

Андрій Сибіга (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Україна контактувала зі США після їхніх переговорів у Москві – Вашингтон позитивно оцінює розмови з диктатором Володимиром Путіним та запросив українську делегацію до Америки найближчим часом. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у штаб-квартирі Альянсу, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

За словами посадовця, після перемовин у Москві був контакт керівника української делегації, секретаря Ради нацбезпеки та оборони Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

"Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоби обговорювались деталі цієї зустрічі. Це процес чутливий", – пояснив міністр.

Водночас представники американської делегації повідомили, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві "мали позитивне значення" для мирного процесу, зауважив Сибіга.

Також, додав він, США запросили українську делегацію для продовження переговорів до Америки найближчим часом.

Також міністр розповів що 3 грудня тривають консультації Умєрова з радниками з питань нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції (країни E3) для "подальшої координації наших зусиль та оцінки досягнутого прогресу".

Сибіга заявив, що сторони дійсно "мають прогрес" у мирному процесі у результаті зустрічей у Женеві та Маямі, оскільки зараз партнери відштовхуються від документа з 20 пунктів, який був напрацьований під час перемовин у швейцарському місті.

"Теж вам хочу підтвердити, що американська делегація чула українську, і документ далі розвивається. Так, є найбільш чутливі питання, які взято в дужки, які залишені на розгляд лідерів", – пояснив чиновник.