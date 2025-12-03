США позитивно оцінили переговори з Путіним, запросили українську делегацію до Америки – Сибіга
Україна контактувала зі США після їхніх переговорів у Москві – Вашингтон позитивно оцінює розмови з диктатором Володимиром Путіним та запросив українську делегацію до Америки найближчим часом. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у штаб-квартирі Альянсу, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.
За словами посадовця, після перемовин у Москві був контакт керівника української делегації, секретаря Ради нацбезпеки та оборони Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.
"Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоби обговорювались деталі цієї зустрічі. Це процес чутливий", – пояснив міністр.
Водночас представники американської делегації повідомили, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві "мали позитивне значення" для мирного процесу, зауважив Сибіга.
Також, додав він, США запросили українську делегацію для продовження переговорів до Америки найближчим часом.
Також міністр розповів що 3 грудня тривають консультації Умєрова з радниками з питань нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції (країни E3) для "подальшої координації наших зусиль та оцінки досягнутого прогресу".
Сибіга заявив, що сторони дійсно "мають прогрес" у мирному процесі у результаті зустрічей у Женеві та Маямі, оскільки зараз партнери відштовхуються від документа з 20 пунктів, який був напрацьований під час перемовин у швейцарському місті.
"Теж вам хочу підтвердити, що американська делегація чула українську, і документ далі розвивається. Так, є найбільш чутливі питання, які взято в дужки, які залишені на розгляд лідерів", – пояснив чиновник.
- Напередодні, 2 грудня, спецпосланець Трампа Віткофф та зять і старший радник президента США Кушнер майже п'ять годин говорили з Путіним у Москві: у результаті в Кремлі заявили, що наразі немає "компромісного плану" стосовно закінчення війни.
- Сторони не розголошують повний зміст мирного плану. Однак українська делегація підтверджувала, що у Женеві не обговорювалось скорочення ЗСУ, і що з документа виключили пункт про амністію як для РФ, так і для України.
- Президент Зеленський зазначав, що найскладнішими аспектами мирного плану є питання територій, використання заморожених активів РФ для відбудови України та гарантій безпеки для Києва.
