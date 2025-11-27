З "мирного плану" виключили пункт про амністію – посолка у США

Ольга Стефанішина (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Під час переговорів з "мирного плану", запропонованого США, виключили пункт про амністію як для Росії, так і для України. Про це в інтерв’ю Deutsche Welle розповіла посолка України в США Ольга Стефанішина.

За її словами, після переговорів у Женеві було досягнуто низки домовленостей. Посадовиця уточнила, що деякі питання потребують подальшого обговорення з європейськими союзниками.

Стефанішина додала, що було багато спекуляцій щодо питання амністії.

"І я можу точно сказати, що це не входить до цих 19 пунктів. Так що на даний час цього немає, тому що це вкрай суперечливо і стосується питання справедливості. І було багато неправильних тлумачень", – сказала посолка.

Водночас вона не відповіла на запитання, чи означає відсутність пункту про амністію, що Росію притягнуть до відповідальності за воєнні злочини.

"І поки ми чекаємо на публічну реакцію від російської адміністрації на цей план, я б не стала вдаватися в подробиці. Але я думаю, що цей момент викликав багато спекуляцій та неправильного тлумачення. І дуже важливо, щоб цього не було", – акцентувала вона.

"Отже, знову ж таки, пункт про повну амністію для Росії та України неактуальний", – продовжила Стефанішина.