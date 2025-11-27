Из "мирного плана" исключили пункт об амнистии – посол в США
Во время переговоров из "мирного плана", предложенного США, исключили пункт об амнистии как для России, так и для Украины. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.
По ее словам, после переговоров в Женеве был достигнут ряд договоренностей. Чиновница уточнила, что некоторые вопросы требуют дальнейшего обсуждения с европейскими союзниками.
Стефанишина добавила, что было много спекуляций по вопросу амнистии.
"И я могу точно сказать, что это не входит в эти 19 пунктов. Так что в настоящее время этого нет, потому что это крайне противоречиво и касается вопроса справедливости. И было много неправильных толкований", – сказала посол.
В то же время она не ответила на вопрос, означает ли отсутствие пункта об амнистии, что Россию привлекут к ответственности за военные преступления.
"И пока мы ждем публичной реакции от российской администрации на этот план, я бы не стала вдаваться в подробности. Но я думаю, что этот момент вызвал много спекуляций и неправильного толкования. И очень важно, чтобы этого не было", — акцентировала она.
"Итак, опять же, пункт о полной амнистии для России и Украины неактуален", — продолжила Стефанишина.
- В первоначальной версии плана, предложенного США, говорилось, что Украина должна отказаться от Донбасса и части вооружения, а также сократить численность ВСУ до 600 000.
- Bloomberg писало, что план предусматривает снятие санкций с России и остановку расследования военных преступлений. Все 28 пунктов плана – здесь.
- 23 ноября в Женеве состоялось несколько встреч с участием Украины, США и Европы для обсуждения мирного плана.
- 24 ноября FT писала, что на переговорах план сократили с 28 до 19 пунктов.
