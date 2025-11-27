Из "мирного плана" исключили пункт об амнистии – посол в США

Ольга Стефанишина (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Во время переговоров из "мирного плана", предложенного США, исключили пункт об амнистии как для России, так и для Украины. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, после переговоров в Женеве был достигнут ряд договоренностей. Чиновница уточнила, что некоторые вопросы требуют дальнейшего обсуждения с европейскими союзниками.

Стефанишина добавила, что было много спекуляций по вопросу амнистии.

"И я могу точно сказать, что это не входит в эти 19 пунктов. Так что в настоящее время этого нет, потому что это крайне противоречиво и касается вопроса справедливости. И было много неправильных толкований", – сказала посол.

В то же время она не ответила на вопрос, означает ли отсутствие пункта об амнистии, что Россию привлекут к ответственности за военные преступления.

"И пока мы ждем публичной реакции от российской администрации на этот план, я бы не стала вдаваться в подробности. Но я думаю, что этот момент вызвал много спекуляций и неправильного толкования. И очень важно, чтобы этого не было", — акцентировала она.

"Итак, опять же, пункт о полной амнистии для России и Украины неактуален", — продолжила Стефанишина.