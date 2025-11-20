Bloomberg: План предусматривает снятие санкций с РФ и остановку расследования военных преступлений
Новый план по урегулированию войны России против Украины, якобы разработанный Соединенными Штатами с РФ, предусматривает снятие санкций с государства-агрессора и прекращение расследования военных преступлений. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с содержанием документа.
В материале говорится, что последняя попытка администрации президента США Дональда Трампа возобновить переговоры предусматривает план из 28 пунктов, разработанный по образцу прекращения огня в Газе.
В нем изложены известные российские требования об уступках, которые Киев неоднократно называл неприемлемыми и которые до сих пор препятствовали любому прорыву в усилиях по достижению прекращения огня.
По словам собеседника медиа, предложение предусматривает требования к Украине передать Кремлю территорию на Донбассе, отменить санкции против России и прекратить расследование военных преступлений.
Также в документе говорится, что Украина должна сократить численность своей армии. Это сделает ее уязвимой для любого возобновления наступления по приказу российского диктатора Владимира Путина, который пренебрег предыдущим соглашением с Киевом относительно вопросов востока Украины перед началом вторжения в 2022 году, отметили журналисты.
- 19 ноября Axios заявило, что администрация Трампа якобы тайно консультируется с Москвой для разработки нового плана прекращения российско-украинской войны.
- 20 ноября The Telegraph сообщил, что Россия может платить "аренду" Украине за оккупацию Донбасса согласно новому плану Трампа.
- The Economist пишет, что план предусматривает сокращение численности ВСУ, уступки территориями, отказ от некоторых типов оружия и обязательство сделать русский язык государственным.
