В новом плане США изложены российские требования по уступкам, которые Киев неоднократно называл неприемлемыми

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard/EPA)

Новый план по урегулированию войны России против Украины, якобы разработанный Соединенными Штатами с РФ, предусматривает снятие санкций с государства-агрессора и прекращение расследования военных преступлений. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с содержанием документа.

В материале говорится, что последняя попытка администрации президента США Дональда Трампа возобновить переговоры предусматривает план из 28 пунктов, разработанный по образцу прекращения огня в Газе.

В нем изложены известные российские требования об уступках, которые Киев неоднократно называл неприемлемыми и которые до сих пор препятствовали любому прорыву в усилиях по достижению прекращения огня.

По словам собеседника медиа, предложение предусматривает требования к Украине передать Кремлю территорию на Донбассе, отменить санкции против России и прекратить расследование военных преступлений.

Также в документе говорится, что Украина должна сократить численность своей армии. Это сделает ее уязвимой для любого возобновления наступления по приказу российского диктатора Владимира Путина, который пренебрег предыдущим соглашением с Киевом относительно вопросов востока Украины перед началом вторжения в 2022 году, отметили журналисты.