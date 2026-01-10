Катков из Defense Express рассказал, какие системы способны сбить "Орешник" и есть ли они в Украине

Ракета "Орешник" имеет раздельные боевые части, которые нужно поразить до момента разделения

Ракета "Пионер" (Фото: ресурсы россиян)

Российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" теоретически можно сбить корабельными ракетами Standard Missile 3 и израильской системой противоракетной обороны Arrow 3. Об этом в комментарии ЛИГА.net рассказал главный редактор военно-политического портала Defense Express Олег Катков.

По его словам, ракеты SM-3 используются на кораблях с системой Aegis. Есть две такие американские базы – в Румынии и Польше. А система Arrow 3 развернута в Германии.

Катков отметил, что "Орешник" – это баллистическая ракета средней дальности с раздельными боевыми частями. Ее нужно поразить до момента разделения. Это экзоатмосферный перехват – в космосе. Но вопрос в том, когда именно происходит разведение боевых частей ракеты и находится ли она в зоне действия этих комплексов.

"Официально параметры ни SM-3, ни Arrow 3 не раскрывались, поэтому оценить точно невозможно. Мы не знаем циклограмм полета "Орешника" и SM-3. Без этого сказать наверняка – невозможно. Теоретически – можно (сбить), а практически – зависит от многих параметров", – подчеркнул он.

По словам Каткова, в Украине сейчас и в обзорной перспективе нет возможностей сбивать "Орешник". Теоретически Силы обороны могли бы сбивать разделенные блоки этой ракеты ЗРК Patriot, но с практической точки зрения это "очень сомнительно". В частности, из-за "ограниченной канальности": сколько целей система может обстреливать одновременно.

"Patriot- это средство против тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, типа "Искандер". Для ракет средней дальности нужны другие системы: THAAD, SM-6, SM-3", – сказал Катков.

Относительно заявленной РФ скорости полета 13 000 км/ч он пояснил, что это стандартная скорость баллистических ракет средней дальности – 3,6 км/с. Это подтверждает оценки Украины, что "Орешник" – это реинкарнация "Пионера".

От объявления воздушной тревоги до удара по Львовщине прошло примерно восемь минут.