Катков з Defense Express розповів, які системи здатні збити "Орєшнік" і чи є вони в Україні

Ракета "Орєшнік" має роздільні бойові частини, які потрібно уразити до моменту розділення

Ракета "Піонер" (Фото: ресурси росіян)

Російську балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" теоретично можна збити корабельними ракетами Standard Missile 3 та ізраїльськоє системою протиракетної оборони Arrow 3. Про це в коментарі LIGA.net розповів головний редактор військово-політичного порталу Defense Express Олег Катков.

За його словами, ракети SM-3 використовуються на кораблях із системою Aegis. Є дві такі американські бази – в Румунії та Польщі. А система Arrow 3 розгорнута в Німеччині.

Катков зазначив, що "Орешнік" – це балістична ракета середньої дальності з роздільними бойовими частинами. Її потрібно уразити до моменту розділення. Це екзоатмосферне перехоплення – у космосі. Але питання в тому, коли саме відбувається розведення бойових частин ракеті і чи перебуває вона в зоні дії цих комплексів.

"Офіційно параметри ні SM-3, ні Arrow 3 не розкривалися, тому оцінити точно неможливо. Ми не знаємо циклограм польоту "Орешніка" і SM-3. Без цього сказати напевно – неможливо. Теоретично – можна (збити), а практично – залежить від багатьох параметрів", – наголосив він.

За словами Каткова, в Україні наразі та в оглядовій перспективі немає спроможностей збивати "Орєшнік". Теоретично Сили оборони могли б збивати розділені блоки цієї ракети ЗРК Patriot, але з практичної точки зору це "дуже сумнівно". Зокрема, через "обмежену канальність": скільки цілей система може обстрілювати одночасно.

"Patriot– це засіб проти тактичних і оперативно-тактичних балістичних ракет, типу "Іскандер". Для ракет середньої дальності потрібні інші системи: THAAD, SM-6, SM-3", – сказав Катков.

Щодо заявленої РФ швидкості польоту 13 000 км/год він пояснив, що це стандартна швидкість балістичних ракет середньої дальності – 3,6 км/с. Це підтверджуєе оцінки України, що "Орєшнік" – це реінкарнація "Піонера".

Від оголошення повітряної тривоги до удару по Львівщині пройшло приблизно вісім хвилин.