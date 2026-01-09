РФ могла бити "Орєшніком", зокрема, щоб подивитися на спроможності західних комплексів – експерт

Фахівець НАУ нагадав про озброєння у Європі, здатне збивати "Орєшнік" і подібні ракети

Протиракетна база США Aegis Ashore у Польщі (Фото: Adam Warzawa / EPA)

Росіяни могли атакувати Львівську область "Орєшніком", зокрема, тому, що хотіли з'ясувати, як західне озброєння здатне відстежувати такі балістичні ракети середньої дальності. Про це у спілкуванні з LIGA.net розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

"Загалом, Європа могла б збити цей "Орєшнік" і могла б збивати подібні ракети", – заявив він.

Експерт нагадав, що у Європі зараз розміщено два американські протиракетні комплекси Aegis, що мають на озброєнні ракети SM-3: одна система розташована на півночі Польщі, а інша – на півдні Румунії.

"Ці комплекси мають величезну дальність і здатні захистити практично всю Європу від Норвегії аж до півдня Туреччини і Греції. Навіть, якщо по мапі подивитися, трохи захоплюють північну Африку", – пояснив Романенко.

ДОВІДКА Залежно від модифікації ракети SM-3 мають операційну дальність від близько 700 до 2500 кілометрів. Залежно від модифікації ракети SM-3 мають операційну дальність від близько 700 до 2500 кілометрів.

Фахівець додав, що у східній Німеччині, на відстані всього 800 кілометрів від Львова, розташовано ізраїльський комплекс Arrow, який також здатен збивати подібні ракети.

"І одна з причин запуску "Орєшніка", скоріш за все, – це те, що росіяни хотіли подивитися, як західні протиракетні комплекси здатні прослідкувати політ цієї ракети середньої дальності", – зауважив експерт.

Усіх вищезгаданих систем немає на озброєнні України.