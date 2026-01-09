РФ могла бити "Орєшніком", зокрема, щоб подивитися на спроможності західних комплексів – експерт
Росіяни могли атакувати Львівську область "Орєшніком", зокрема, тому, що хотіли з'ясувати, як західне озброєння здатне відстежувати такі балістичні ракети середньої дальності. Про це у спілкуванні з LIGA.net розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.
"Загалом, Європа могла б збити цей "Орєшнік" і могла б збивати подібні ракети", – заявив він.
Експерт нагадав, що у Європі зараз розміщено два американські протиракетні комплекси Aegis, що мають на озброєнні ракети SM-3: одна система розташована на півночі Польщі, а інша – на півдні Румунії.
"Ці комплекси мають величезну дальність і здатні захистити практично всю Європу від Норвегії аж до півдня Туреччини і Греції. Навіть, якщо по мапі подивитися, трохи захоплюють північну Африку", – пояснив Романенко.
Фахівець додав, що у східній Німеччині, на відстані всього 800 кілометрів від Львова, розташовано ізраїльський комплекс Arrow, який також здатен збивати подібні ракети.
"І одна з причин запуску "Орєшніка", скоріш за все, – це те, що росіяни хотіли подивитися, як західні протиракетні комплекси здатні прослідкувати політ цієї ракети середньої дальності", – зауважив експерт.
Усіх вищезгаданих систем немає на озброєнні України.
- У спілкуванні з LIGA.net Романенко зазначив, що розділені блоки "Орєшніка" навряд чи можна збити за допомогою Patriot. Він також розповів, що уражаюча частина ракети, якою РФ била по Україні, діє не завдяки вибухівці або ядерному боєприпасу, а кінетичною енергією.
