США відкривають у Польщі базу ППО для захисту НАТО

Стверджується, що база ППО навряд чи зможе захистити Європу від загрози з боку Росії

Радослав Сікорський (Фото: facebook.com/radeksikorski)

У Польщі 13 листопада офіційно відкриють нову базу протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.

"Це зайняло деякий час, але це будівництво доводить геостратегічну рішучість Сполучених Штатів. Польсько-американський альянс є міцним, незалежно від того, хто править у Варшаві та Вашингтоні", – сказав глава МЗС.

Як йдеться в аналітичному матеріалі газети Wiadomosci, ця база не здатна захистити від загроз з боку Росії, тому що розроблялася десять років тому для захисту від Ірану. Системи протиракетної небезпеки здатні перехоплювати невелику кількість ракет середньої дальності (близько 1-5 тис. км) з боку Близького Сходу.

База ППО Aegis Ashore розташована на півночі Польщі в місті Редзіково, що неподалік узбережжя Балтійського моря. Її будівництво розпочалося ще 2016 року. Вона є частиною ширшої системи протиракетної оборони НАТО.

Як стверджували в Альянсі, база буде здатна перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності, пише Reuters. У Росії назвали загрозою цю базу ППО ще 2007 року, коли вона була лише на стадії планування.

13 жовтня Сікорський заявив, що сподівається на дозвіл від США збивати російські ракети за допомогою цієї бази.

31 жовтня у МЗС Польщі повідомили, що проти збиття російських ракет виступають деякі країни НАТО, а також США. Але Сікорський сподівається їх переконати.

12 листопада Сікорський анонсував "дуже серйозну" розмову про Україну та Європу. За його словами, ця бесіда має визначити майбутню довіру до ЄС.