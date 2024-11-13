США відкривають у Польщі базу ППО для захисту НАТО
Радослав Сікорський (Фото: facebook.com/radeksikorski)

У Польщі 13 листопада офіційно відкриють нову базу протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.

"Це зайняло деякий час, але це будівництво доводить геостратегічну рішучість Сполучених Штатів. Польсько-американський альянс є міцним, незалежно від того, хто править у Варшаві та Вашингтоні", – сказав глава МЗС.

Як йдеться в аналітичному матеріалі газети Wiadomosci, ця база не здатна захистити від загроз з боку Росії, тому що розроблялася десять років тому для захисту від Ірану. Системи протиракетної небезпеки здатні перехоплювати невелику кількість ракет середньої дальності (близько 1-5 тис. км) з боку Близького Сходу.

База ППО Aegis Ashore розташована на півночі Польщі в місті Редзіково, що неподалік узбережжя Балтійського моря. Її будівництво розпочалося ще 2016 року. Вона є частиною ширшої системи протиракетної оборони НАТО.

США відкривають у Польщі базу ППО для захисту НАТО

Як стверджували в Альянсі, база буде здатна перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності, пише Reuters. У Росії назвали загрозою цю базу ППО ще 2007 року, коли вона була лише на стадії планування.

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