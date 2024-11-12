Понад 600 заявок: перші добровольці Українського легіону в Польщі підписали контракти

Церемонія підписання контрактів відбулася у рекрутинговому центрі при Генеральному консульстві України в Любліні

Рекрутинговий центр (Фото: Міноборони)

Перша група добровольців, які вступили до Українського легіону в Польщі, підписала контракти на службу. Загальна кількість заявок на вступ вже перевищила 600, повідомляє Укрінформ.

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Церемонія підписання контрактів відбулася у рекрутинговому центрі при Генеральному консульстві України в Любліні, де кожен із добровольців по черзі оформлював угоду.

Як повідомив представник центру Петро Горкуша, на сьогодні понад 600 осіб виявили бажання приєднатися до Українського легіону. Минулого тижня повідомлялося заявлялося про понад 500 заявок від громадян з 30 країн, зокрема з Польщі та Чехії.

У рекрутинговому центрі зазначили, що добровольці можуть підписати контракт на три роки або до кінця війни, після чого вони пройдуть підготовку на одному з полігонів у Польщі.

Про створення Українського легіону 8 липня оголосив Зеленський під час зустрічі із Туском.

11 липня Сікорський повідомив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні.

2 жовтня Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які виявили бажання доєднатися до Українського легіону в Польщі, виявилася "вкрай малою".

3 жовтня в Любліні було розпочато набір добровольців серед громадян України, які висловили бажання приєднатися до Українського легіону.