Сотні біженців у Польщі готові долучитися до Українського Легіону – RMF FM

Володимир Зеленський та Дональд Туск. Ілюстративне зображення (Фото: ОП)

Сотні українців, які проживають у Польщі, вже висловили бажання вступити до Українського легіону, про який розповідав президент Володимир Зеленський. Про це повідомили журналісти польського медіа RMF FM із посиланням на слова в українських дипломатичних представництвах.

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Про створення цього легіону оголосили 8 липня президент Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Видання зазначило, що про набір до легіону ще не оголошували. Загалом подати заявки на приєднання до підрозділу можуть кілька тисяч українців.

Також за даними видання, охочі українці будуть розміщені та оснащені спорядженням у польських частинах коштом держави.

Детальні плани наразі розробляються, але, ймовірно, що українців, які проживають у Польщі, відправлятимуть на ті військові бази, які вже мають досвід підготовки українських військовослужбовців, зауважили журналісти.

З початку повномасштабного вторгнення через такі підрозділи вже пройшли близько 20 000 людей, розповіли у виданні.

Також як з'ясували кореспонденти видання, паралельно ведеться робота над тим, щоб інші країни ЄС долучилися до витрат на навчання та спорядження. Польська влада переконує своїх партнерів, що підготовка українського легіону – це також інвестиція в європейську безпеку.