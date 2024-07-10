Сотни беженцев в Польше готовы присоединиться к Украинскому Легиону – RMF FM
Сотни украинцев, проживающих в Польше, уже выразили желание вступить в Украинский легион, о котором рассказывал президент Владимир Зеленский . Об этом сообщили журналисты польского медиа RMF FM со ссылкой на слова в украинских дипломатических представительствах.
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О создании этого легиона объявили 8 июля президент Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Издание отметило, что о наборе в легион еще не объявляли. В общем подать заявки на присоединение к подразделению могут несколько тысяч украинцев.
Также по данным издания, желающие украинцы будут размещены и оснащены снаряжением в польских частях за счет государства.
Детальные планы пока разрабатываются, но, вероятно, что украинцев, проживающих в Польше, будут отправлять на те военные базы, которые уже имеют опыт подготовки украинских военнослужащих, отметили журналисты.
С начала полномасштабного вторжения через такие подразделения уже прошли около 20 000 человек, рассказали в издании.
Также как выяснили корреспонденты издания, параллельно ведется работа над тем, чтобы другие страны ЕС присоединились к расходам на обучение и снаряжение. Польские власти убеждают своих партнеров, что подготовка украинского легиона – это также инвестиция в европейскую безопасность.
- 8 июля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности.
- В ней в частности говорится о том, что страны договорились о формировании из украинцев, которые находятся на территории стран Европейского Союза, добровольческого военного подразделения.