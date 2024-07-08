В Польше хотят создать Украинский Легион из беженцев-добровольцев
Польша и Украина 8 июля подписали соглашение о безопасности. В частности, страны договорились о формировании из украинцев, находящихся на территории стран Европейского Союза, добровольческого военного подразделения, сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.
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Зеленский акцентировал – Украинский Легион будет тренироваться в Польше, его оснастят партнеры. Глава государства подчеркнул, что каждый украинец, который решит быть в Легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными Силами Украины.
Стороны проработают все нюансы этих договоренностей.
Также Зеленский добавил, что этот легион формируется на основе положительного опыта украинско-польско-литовской бригады.
В соглашении говорится о том, что в процессе подготовки также смогут принять участие люди, проживающие в других государствах, не только в Польше.
Участники договорятся о порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой и боеприпасами, а также о социально-финансовой поддержке таких военных и статусе их пребывания на территории Польши.
Полный текст договора о безопасности между Украиной и Польшей – здесь.
- 8 июля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности.
- Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов).
- Документ впервые из уже подписанных соглашений предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.
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