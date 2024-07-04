Зеленский: На саммите НАТО Украина подпишет новое сильное соглашение о безопасности

Саммит НАТО в 2024 году состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, с 9 по 11 июля

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Украина подпишет еще одно соглашение о безопасности во время саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. В частности, должны быть решения по усилению украинской ПВО, рассказал президент Владимир Зеленский .

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Зеленский заявил, что готово к подписанию новое соглашение по безопасности. Он утверждает – это сильное соглашение, которое "действительно поддержит".

"Поддержит всю нашу архитектуру соглашений по безопасности неизменно будем укреплять. И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО – решение, которое необратимо", -сказал он.

Зеленский заявил также, что провел сегодня длительное совещание по саммиту НАТО. Он подчеркнул – саммит должен стать сильным.

"Состоится и заседание Совета Украина – НАТО. Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО", – добавил президент.

Саммит НАТО 2024 года состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, с 9 по 11 июля.

2 июля госсекретарь США заявил, что Украина услышит новые объявления по противовоздушной обороне от союзников до саммита НАТО , который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

3 июля стало известно, что США анонсируют новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут ракеты для противовоздушной обороны, а также боеприпасы для HIMARS и артиллерии.

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