Блинкен – Украине: Ожидайте новых решений о противовоздушной обороне перед саммитом НАТО

Госсекретарь США заявил, что одной из важнейших составляющих украинского успеха является надлежащая противовоздушная оборона

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Украина услышит новые объявления по противовоздушной обороне от союзников до саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, в преддверии саммита НАТО на следующей неделе", – сказал он, не предоставляя подробностей.

Блинкен подчеркнул, что усиление украинской ПВО важно, чтобы раскрыть как военный, так и экономический потенциал Украины. Он, по мнению госсекретаря США, "чрезвычайный".

21 июня в Киев с визитом прибывал заместитель Блинкена Джон Басс. Он тогда заявил, что США постоянно думают, как они могут помочь Украине, ее людям, инфраструктуре и промышленности. В частности, речь идет о том, какие системы могут быть предоставлены западными партнерами.

"Это не только на уровне обсуждения", – сказал чиновник.

20 июня 2024 года представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут передавать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS сначала Украине, а затем уже всем остальным странам-заказчикам.

Ранее с подобным заявлением выступил президент Джо Байден. Он заявил, что США сначала будут предоставлять системы противовоздушной обороны Patriot Украине, а уже потом – своим заказчикам из других стран.

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