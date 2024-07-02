Блінкен – Україні: Очікуйте нових оголошень щодо протиповітряної оборони перед самітом НАТО

Держсекретар США заявив, що однією з найважливіших складових українського успіху є наявність належної протиповітряної оборони

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Україна почує нові оголошення щодо протиповітряної оборони від союзників до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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"Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", – сказав він, не надаючи подробиць.

Блінкен наголосив, що посилення української ППО є важливим, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал України. Він, на думку держсекретаря США, є "надзвичайним".

21 червня до Києва з візитом прибував заступник Блінкена Джон Басс. Він тоді заявив, що США постійно думають, як вони можуть допомогти Україні, її людям, інфраструктурі та промисловості. Зокрема, йдеться про те, які системи можуть бути надані західними партнерами.

"Це не тільки на рівні обговорення", – сказав посадовець.

20 червня 2024 року представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США передаватимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS спочатку Україні, а вже потім усім іншим країнам-замовникам.

Раніше з подібною заявою виступив президент Джо Байден. Він заявив, що США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а вже потім – своїм замовникам з-поміж інших країн.

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